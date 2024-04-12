إنريكي يواجه إدانة جديدة بعد صفعة برشلونة

2024-04-12 16:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تتزايد الضغوط والانتقادات على لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، بعد الخسارة 2-3 أمام برشلونة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إحصائية صادرة عن موقع اليويفا، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، أن باريس كان الأقل ركضًا في الملعب خلال جولة الذهاب، حيث ركض لاعبوه مسافة 110.7 كيلو متر بمعدل يقل 7 كيلو مترات عن لاعبي برشلونة.

ويتصدر القائمة، مانشستر سيتي، الذي ركض لاعبوه مسافة 117.8 كيلو متر في البرنابيو، خلفه برشلونة ثم آرسنال 117.6 كيلو متر، وأتلتيكو مدريد 116.4 كيلو متر، وبايرن ميونخ 114.9 كيلو متر، ودورتموند 114.2 كم ثم ريال مدريد 112.8 كيلو متر.

لكن شبكة "كانال سابورتر" أشارت إلى أن باريس ركض بمعدل أقل من ريال سوسييداد في الجولة الماضية (111.5 كيلو متر ذهابا، و114.8 كلم في لقاء العودة) ومع ذلك نجح في التأهل لدور الثمانية.

ولفتت أيضًا إلى أن إنريكي نجح في قيادة برشلونة للريمونتادا الشهيرة بالفوز على باريس 6-1 في 2017، رغم أن لاعبيه ركضوا بمعدل أقل (105 كيلو مترات) مقابل 110 كيلو مترات لباريس تحت قيادة أوناي إيمري.

المصدر: كوورة