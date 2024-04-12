2024-04-12 16:48:09 - المصدر: منصة إيشان

كما في كل عام شارك، الجمعة الماضية، مئات آلاف الإيرانيين في مسيرات “يوم القدس العالمي” رافعين الأعلام الإيرانية والفلسطينية وأعلام حركات المقاومة وسط هتافات “الموت لإسرائيل ولأميركا”، وهو الهتاف ذاته الذي يردده الإيرانيون منذ 45 عاماً، وهو تاريخ الحكم الإسلامي الحديث في إيران، بقيادة ما يُعرف بـ”ولاية الفقيه”. لكن التطورات الإقليمية حوّلت المناسبة إلى حدث […]

ظهرت المقالة 45 موسماً من إحياء يوم القدس.. هل تقصف إيران تل أبيب أم تكتفي بالتظاهرات؟ أولاً على Eishan.