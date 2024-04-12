2024-04-12 16:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة، اعتماد وزارة الداخلية استراتيجية جديدة لمواجهة الاتجار بالبشر. وقال اسكندر في تصريح صحفي، إن “الاتجار بالبشر من الظواهر التي برزت في السنوات الأخيرة بمعدلات متفاوتة بالمحافظات وهي تأخذ صورا عديدة حددها القانون ووضع إزاء كل منها العقوبات الرادعة بما بحفظ حقوق الانسان”. وأضاف اسكندر […]

ظهرت المقالة الداخلية تضع استراتيجية جديدة لمواجهة الاتجار بالبشر أولاً على Eishan.