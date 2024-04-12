مكتب رئيس الوزراء: تكليف الرقابة المالية لإجراء تقاطع للمتقدمين على الوظائف

2024-04-12 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع -وسام الملا

أعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، اليوم الجمعة، عن تكليف ديوان الرقابة المالية لإجراء تقاطع للمتقدمين على الوظائف.

وقال رزوقي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض المتقدمين على مجلس الخدمة الاتحادي لديهم فرص عمل أخرى ينافسون الآخرين الذين لا يمتلكون فرص عمل، لذلك تم تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لكل موظفي العراق".

وأشار الى أن "مكتب رئيس الوزراء حرص على تجهيز جميع البيانات لديوان الرقابة المالية لمقاطعتها كي لا يستطيع أي موظف عقد أو تعيين دائم التنافس على استمارة الدرجات الوظيفية باستثناء بعض الجهات الأمنية التي كانت تعاني من إطلاق بياناتها الى ديوان الرقابة".

وأضاف، أن "مكتب رئيس الوزراء تدخل وبتوجيه من رئيس الوزراء مباشرة لجلب الجهات الأمنية الى مكتب رئيس الوزراء لمقاطعة البيانات"، موضحاً أن "الدرجات الوظيفية التي أطلقت مؤخراً هي 31 ألف درجة خاصة لا يسمح لأي موظف أن يقدم عليها".