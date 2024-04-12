2024-04-12 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - احسان المرسومي

تعادل منتخبنا لكرة الصالات مع نظيره البحريني 1 / 1، اليوم الجمعة، ودياً ضمن معسكره التدريبي الجاري حاليا في العاصمة التايلندية.

وقال الناطق الإعلامي لمنتخب كرة الصالات عدي صبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشوط الاول من المباراة انتهى بالتعادل، فيما سجل منتخبنا في الدقيقة 8 من الشوط الثاني عن طريق مهند عبد الهادي".

وأضاف، أن "منتخب البحرين أدرك التعادل في آخر 45 ثانية من المباراة"، مشيرا أن "لاعبي منتخبنا قدموا أداءا جيدا طيلة دقائق المباراة ولم يتعرض اي منهم لأية إصابة".

وأكد أن "الفريق سيواصل تدريباته في المعسكر المقام في تايلند لحين إجراء مباراته الاولى أمام السعودية في 17 من الشهر الحالي".