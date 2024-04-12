الأمم المتحدة: نحذر من انتشار الأمراض وانعدام الأمن الغذائي في السودان

2024-04-12 17:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت الأمم المتحدة الجمعة انها تتوقع تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة وقد تدفع ببعض المناطق إلى المجاعة. وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير لصحافيين في جنيف ان الوقت ينفد وإذا لم يتوقف القتال وإذا لم تدخل المساعدات الإنسانية من دون عوائق، فإن أزمة السودان ستتفاقم بشكل كبير في الأشهر المقبلة وقد تؤثر على المنطقة برمّتها، من حيث تدفق عدد متزايد من اللاجئين وانتشار الأمراض وانعدام الأمن الغذائي. وتابع ليندماير "نحن لا نرى سوى جزء صغير من المشكلة وقد يكون الوضع أكثر خطورة في الواقع". وأشار ليندماير إلى أن ما بين