أعضاء الكونغرس الأميركي يسعون لإطلاق سراح مواطنة إسرائيلية في العراق

2024-04-12 17:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

ذكرت صحيفة تايم أوف إسرائيل بأن أعضاء الديمقراطيين في الكونغرس بدأوا بالضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف المواطنة الإسرائيلية التي اعتقلت في العراق. وقالت الصحيفة في تقرير لها ان الساسة الإسرائيليين يشعرون بالإحباط والقلق من استمرار احتجاز تلك المواطنة الإسرائيلية في العراق، دون بذل اي جهود عملية للإفراج عنه منذ أكثر من عامين. واوضح التقرير أن السياسيين الأمريكيين يصرون على أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن يجب أن تستخدم علاقاتها مع بغداد لتأمين إطلاق سراح تسوركوف. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن ساسة أميركيين طلبوا من بايدن السعي لإطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني