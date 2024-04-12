المقاومة الاسلامية في العراق تستبق الانتقام الايراني والرد "الامريكي الاسرائيلي" بتحذيرات

2024-04-12 18:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذرت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، الامريكان من مغبة مهاجمة قواتهم لأي من دول المحور، مؤكدة انها سترد اينما "تصل اياديهم".

وقال بيان منسوب للمقاومة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه "بغداد اليوم": إن "استبدال مسميات الاحتلال الأمريكي تارةً بتحالف وأخرى بشراكة أمنية مستدامة أو غيرها لا قيمة لها ، مادامت قواته المحتلة جاثمةً على صدر العراق الجريح، تستبيح سيادته، وتنتهك أجواءه، وتسيطر على القرار الأمني فيه، كسطوتها على العمليات المشتركة ومفاصل أمنية أخرى، بل أنها زادت من عديد قواتها المحتلة، ما يؤكد إن لا نوايا لهم في الأفق للانسحاب من البلاد، (فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ)".

واضاف: إن "الإجرام الأمريكي يزداد يوماً بعد يوم في دعمه للكيان الصهيوني، ونُحمّل الأمريكان المسؤولية الكاملة في حال ارتكبت قواتهم أو الكيان أي حماقةٍ في العراق أو دول المحور، إذ أن ردنا سيكون مباشراً أينما تصل أيدينا ، (وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ)"، بحسب نص البيان.