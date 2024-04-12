2024-04-12 18:42:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، بياناً استبقت في زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الامريكي جو بايدن. وقالت المقاومة العراقية في بيانها الذي حصلت عليه منصة “إيشان”، إن “استبدال مسميات الاحتلال الأمريكي تارةً بتحالف وأخرى بشراكة أمنية مستدامة أو غيرها لا قيمة لها، مادامت قواته المحتلة جاثمةً على […]

ظهرت المقالة “المقاومة العراقية” تصوب نحو السوداني: استبدال مسمى الاحتلال بالشراكة لا قيمة له أولاً على Eishan.