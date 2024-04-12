2024-04-12 18:42:09 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي والموساد صادقا على خطط مهاجمة إيران في حال ضربت تل أبيب، في حين قررت فرنسا إجلاء عائلات دبلوماسييها بطهران، ودعت بريطانيا رعاياها في إسرائيل للمغادرة. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “نتنياهو سيعقد اليوم الجمعة مشاورات مع وزير الدفاع يوآف غالانت وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني […]

ظهرت المقالة إيران تحضر لضربة الرد على استهداف قنصليتها.. توقع “إسرائيلي” وتحذير أمريكي أولاً على Eishan.