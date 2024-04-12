بأقل من أسبوعين.. كركوك تسجل خامس حالة انتحار لنساء

2024-04-12 19:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الجمعة، بانتحار شابة في مقتبل العمر شنقاً داخل منزلها جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، أقدمت على الانتحار شنقاً باستخدام وشاح رأس (شال) في منزلها الواقع بقرية الجعفري بناحية العباسي (45كم جنوب غربي كركوك".

وبين أن "الشرطة قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الموضوع".

يشار إلى أن محافظة كركوك (255كم شمال العاصمة بغداد) سجلت في الأول من شهر نيسان/ أبريل الجاري لامرأة بسبب مشاكل واضطرابات نفسية، وفي الرابع من الشهر نفسه أقدمت امرأة من مواليد 1982 على الانتحار وسط منزلها في شورواو شمالي كركوك، كما حاولت طالبة في المرحلة الإعدادية الانتحار شنقاً في منزلها بحي العروبة ولكن ذويها تمكنوا من إنقاذها، كما قامت امرأة بالانتحار داخل منزلها في حي رحيم آوه شمالي المحافظة.