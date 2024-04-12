أثناء السباحة.. غرق تلميذ بمشروع ماء الحويجة في كركوك

2024-04-12 19:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في مستشفى الحويجة بكركوك، يوم الجمعة، بتسجيل حالة غرق تلميذ في الصف الخامس الابتدائي، أثناء محاولته السباحة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مستشفى قضاء الحويجة تلقى حالة غرق لطالب في المرحلة الابتدائية، قضى أثناء محاولته السباحة مع مجموعة من أصدقائه في مشروع ماء الحويجة الموحد (55 كم جنوب غربي كركوك)، حيث نزل للماء وغرق بها".

وأكد المصدر، أن "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي وجرى تسليم الجثة لذويهم لغرض دفنها"، لافتاً إلى أن "حالة الوفاة كانت بسبب دخول كميات من الماء داخل المجرى التنفسي".