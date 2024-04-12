الإعمار تعلن عن معدل الاستهلاك اليومي للماء من قبل المواطنين

2024-04-12 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، عن معدل الاستهلاك اليومي للماء من قبل المواطنين، فيما أشارت الى التوجه لتوحيد معدل استهلاك المياه مع أمانة بغداد والإقليم.

وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان عمار عادل المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معدل الاستهلاك اليومي للماء من قبل المواطن المقر من وزارة التخطيط 350 لترا باليوم حيث نعتمد على هذا الرقم لتصميم المشاريع عليها"، مبينا ان "معدل الاستهلاك للمناطق الريفية 200 لتر".

وأضاف، أن "هناك توجه من قبل المديرية العامة للماء بتوحيد الأرقام مع أمانة بغداد واقليم كردستان في اجتماعات وجلسات حوارية لغرض الخروج برقم معين وموحد لكافة المشاريع في العراق".

ودعا المالكي "المواطنين الى ترشيد استهلاك المياه باعتباره ثروة حقيقية والمحافظة عليه والحد من الإسراف".