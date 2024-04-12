2024-04-12 19:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-متابعة

ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الجمعة (12 نيسان 2024)، لتقترب من تسجيل مكاسب أسبوعية متواضعة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.19 دولار بما يعادل 2.44 بالمئة إلى 91.93 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.42 دولار أو 2.85 بالمئة إلى 87.44 دولار.

ومع أخذ الارتفاع الحاد يوم الجمعة في الحسبان، فإن كلا الخامين في طريقهما إلى تسجيل مكاسب ضئيلة على أساس أسبوعي، إذ أنهى كلٌ منهما جلسة الجمعة الماضية عند 91.17 دولار و86.91 دولار على الترتيب.

وأسهمت المخاوف من رد إيراني محتمل على هجوم شنته طائرات إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق بداية الشهر الجاري في دعم أسعار النفط التي اقتربت من أعلى مستوى في ستة أشهر هذا الأسبوع، على الرغم من عوامل مثبطة مثل زيادة المخزونات الأمريكية.

وقال محللون في آي.إن.جي إنهم يتوقعون انحسار ارتفاع النفط ما لم يكن هناك مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط أو انقطاع في الإمدادات.

ومحت مكاسب يوم الجمعة بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.





المصدر: رويترز