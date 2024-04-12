2024-04-12 19:42:09 - المصدر: منصة إيشان

توقع مسؤولون أميركيون أن تستخدم غيران ما لا يقل عن 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ في هجوم انتقامي ردا على قتل إسرائيل عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني في استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي، مرجحين أن تكون الضربة وشيكة جدا وقد تكون في وقت ما من اليوم الجمعة، وفق ما ذكرت صحيفة اديعوت […]

ظهرت المقالة إعلام أمريكي: الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل سينفذ عبر 100 طائرة وصاروخ أولاً على Eishan.