2024-04-12 19:42:09 - المصدر: منصة إيشان

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، بأن طهران أبلغت واشنطن بأنها ستهاجم القوات الأمريكية في حال مساعدتها لإسرائيل. وتحدث المسؤولون لقناة “الجزيرة”، عن رسائل إيرانية وصلت إلى واشنطن عبر دول عربية بأن قواتها ستهاجم إذا ساعدت إسرائيل. وأضافوا أن “واشنطن تواصل رصد تحريك إيران قدرات عسكرية لهجوم محتمل على إسرائيل”. وتابع المسؤولون، أن “من بين القدرات […]

ظهرت المقالة رسائل من طهران.. تحشيدٌ لضرب إسرائيل وتحذير لأمريكا: لا تتدخلوا أولاً على Eishan.