2024-04-12 19:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر في شرطة ذي قار عن احتراق اجزاء من بستان بقضاء سوق الشيوخ نتيجة النفايات. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان الحريق تسبب باحتراق عشرة من اشجار النخيل بمنطقة الرفيعة بقضاء سوق الشيوخ مما اسفر بوقوع اضرار مادية في النخيل. واضاف، ان سبب الحريق هو نتيجة...

The post النيران تلتهم اجزاء من بستان في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.