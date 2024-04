إسكان ذي قار ينشر قوائم بأسماء المتعثرين بسداد القروض

2024-04-12 19:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:نشرت إدارة صندوق الإسكان فرع ذي قار اليوم الجمعة، قوائم بأسماء المقترضين المتعثرين بالسداد في المحافظة، لافتا الى ارسال كتب الاستقطاع إلى دوائر كفلائهم. وذكر إعلان رسمي للصندوق اطَّلعت عليه شبكة أخبار الناصرية، ان الصندوق نشر قوائم باسماء المقترضين المتعثرين بتسديد الاقساط لصندوق الإسكان.واضاف ان الصندوق ارسل كتب الاستقطاع...

