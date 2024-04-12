الجهد الخدمي يدعو أهالي منطقة السريدات ببغداد إلى التعاون لإكساء الشوارع

2024-04-12 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

دعا الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الجمعة، أهالي منطقة السريدات ببغداد إلى التعاون لإكساء الشوارع، فيما شدد على ضرورة أن يكون الهدف الأجمل هو إتمام تلك الخدمات بصورتها النهائية.

وقال مسؤول إعلام الجهد الخدمي والهندسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق الجهد يهيب بجميع المواطنين ولاسيما أبناء المناطق المشمولة بأعمال الجهد الخدمي والهندسي ابداء التعاون مع ملاكات الجهد، لأن أعماله وجدت لخدمة الناس والتخفيف عن كاهل ما يتعرضون له خلال الظروف الجوية، فضلاً عن توفير أساسيات الحياة من تبليط وماء وشبكات الصرف الصحي والسكن اللائق في مناطق تنعم بالخدمات كافة".

ودعا "بعض أهالي منطقة السريدات ببغداد إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية حتى وأن كانت بعض أجزاء الأراضي تابعة لهم رغم عدم تقديم ممن يعترضون لأي إثباتات قانونية"، مطالبة بـ"إفساح المجال لإكساء الشوارع وتعريضها 3 أمتار، كون ذلك يساهم في فك الاختناقات المرورية ضمن شمال بغداد قاطع الشعب".

وذكر أن "هذه الأعمال مصادق عليها وتقع ضمن أراضي الدولة"، داعياً "وسائل الإعلام إلى توخي في نقل المعلومة".

وتابع أن "أعمال الجهد الخدمي والهندسي جاءت بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء لتجاوز الروتين في إنشاء وتأهيل البنى التحتية للمناطق غير المشمولة سابقا وذات البنى التحتية المتهالكة"، موضحاً أن "أعمال الجهد تهدف لتوفير مناطق مخدومة تليق بساكنيها".

وأكد أن "الهدف الأجمل هو إتمام تلك الخدمات بصورتها النهائية".