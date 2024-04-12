الطاقة الدولية تقلص توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في 2024

2024-04-12 20:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خفضت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الحالي، عازية ذلك إلى استهلاك أقل من المتوقع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتراجع نشاط المصانع.

وخفضت الوكالة ومقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يومياً إلى 1.2 مليون برميل يومياً، مضيفة أن الطلب "المكبوت" من الصين، أكبر مستورد للنفط بعد تخفيف قيود كوفيد-19، قد انتهى.

كما توقعت ارتفاع إنتاج النفط العالمي خلال العام الحالي بنحو 770 ألف برميل يومياً وسط زيادة في الإمدادات من خارج دول "أوبك+".

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية ارتفعت في شباط/ فبراير الماضي بنحو 43 مليون برميل لتسجل أعلى مستوياتها في 7 أشهر.

وبينت في تقريرها الشهري عن النفط، أن "بيانات التسليم للعديد من الدول جاءت ضعيفة، حيث أدى الطقس الدافئ غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المعتاد".

بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع في الاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود، بحسب تقرير الوكالة.

وأضافت أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يومياً، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ثابتاً ومن المتوقع أن يتسارع النمو في السيارات الكهربائية.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مساهمة الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن تضعف من 79% في عام 2023 إلى 45% في عام 2024، وبنسبة 27% في العام المقبل.