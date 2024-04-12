بغياب لاعبين اثنين.. الأولمبي العراقي يستأنف تحضيراته في الدوحة

2024-04-12 21:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواصل المنتخبُ الأولمبيّ العراقي لكرة القدم تحضيراته الفنية، يوم الجمعة، في ملعبِ جامعة قطر إستعداداً لنهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس التي تقام في الدوحة للفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار/2024.

وشملت الوحدة التدريبيّة تمارين الاستشفاء للاعبين الذين شاركوا في مباراةِ اليابان الودية، وتطبيق عددٍ من حالات اللعب الخططية في الشقين الدفاعي والهجومي، وأدى اللاعبون الوحدة بروح عاليةٍ وحماسةٍ كبيرة.

ولم يشارك في التدريبات اللاعب رضا فاضل بعد تعرضه إلى إصابةٍ في مباراة اليابان الودية، وكذلك اللاعب هلو فايق الذي لديه إصابة سابقة مع ناديه، ولم يشترك في أي وحدةٍ تدريبيةٍ مع المنتخب في معسكر الدوحة الذي وصله قبل يومين، وسيتم أخذُ الأشعة للاعبين غداً السبت لبيان شدة إصابتهم.

يذكر أن المنتخب العراقي الأولمبيّ سيخوض أولى مبارياته في البطولة أمام تايلاند يوم السادس عشر من الشهر الحالي في استاد الجنوب المونديالي بالساعة السادسة والنصف مساءً.