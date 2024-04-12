العراق يتوج بالمركز الاول في بطولة انطاليا الدولية للتنس (صور)

2024-04-12 21:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج المنتخب العراقي للتنس، يوم الجمعة، بلقب بطولة انطاليا الدولية للتنس، بعد ان جمع 1000 نقطة بعد تحقيق الفوز على المنتخب النمساوي.

وقال كابتن المنتخب العراقي اكرم مصطفى لوكالة شفق نيوز، "لقد حصلنا انا وشقيقي عادل مصطفى على الوسام الذهبي لنتوج بلقب بطولة انطاليا الدولية بزوجي الرجال التي اختتمت منافساتها اليوم في مدينة انطاليا التركية بمشاركة دولية واسعة تضم خيرة مصنفي دول القارات المختلفة".

واضاف مصطفى "لقد جمعنا الف نقطة بعد تفوقنا في لقاء الحسم على المنتخب النمساوي الذي يضم لاعبا مصنفاً بالمركز الاول عالميا لعمر 30 سنة"، مبينا ان "مباراة اليوم كانت مفاصلية وتمكنا من تحقيق الفوز بعد منافسة شرسة جدا حسمت لصالحنا لنتوج باللقب الدولي الثمين".

وكان لاعب المنتخب العراقي اكرم مصطفى قد فاز على عدد من اللاعبين وكان اخرهم المصنف البولندي في فردي الرجال للبطولة ذاتها ، لكنه خسر أمام المصنف الألماني وهو بطل البطولة السابقة والمصنف الأول على ألمانيا ليكتفي ببرونزية البطولة.