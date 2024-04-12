2024-04-12 21:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الجمعة، مع نظيره البحريني في مباراة ودية جرت استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي تقام في العاصمة التايلندية بانكوك.

وجرت المباراة عند الساعة الثانية ظهراً في تايلند، قبل الدخول بنهائيات بطولة كأس آسيا التي تنطلق منافساتها في السابع عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وأجرى المنتخب العراقي مساء يوم أمس الخميس، آخر وحداته التدريبية اليومية في صالة بانكوك أرينا قبل لقاء اليوم، بإشراف الجهاز الفني الذي يرأسه المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو.