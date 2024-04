محافظ ذي قار يفتتح جسر الجعفري في الإصلاح ويكشف عن قرب افتتاح مشاريع خدمية

2024-04-12 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: افتتح محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي جسر الجعفري العائم في قضاء الإصلاح شرق محافظة ذي قار اليوم الجمعة وذلك بعد تحويله إلى جسر ثابت وهو جسر مركب يرتكز على 7ركائز و 22 رافدا كونكريتيا طول كل منها 18م. وقال الإبراهيمي في بيان له تلقت شبكة أخبار الناصرية...

