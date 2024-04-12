العمل تعلن تمديد فتح النافذة الإلكترونية الخاصة بالنساء للشمول بالإعانة

2024-04-12 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن تمديد فتح النافذة الالكترونية الخاصة بالنساء، فيما أكدت استمرار حملة شمولهن بالإعانة الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملات البحث التي بدأت في الـ15 من كانون الثاني عام 2023، مازالت مستمرة حيث استهدفنا مليوني اسرة وشملنا 900000 ألف اسرة في السنة الاولى من عمر الحكومة"، مبينة أن "إجراءات الباحث الاجتماعي انجزت لمليون و200 الف اسرة، وننتظر التخصيصات المالية لإطلاق وجبات جديدة وشمول مستحقين منهم".

وأضاف، أن "النافذة الالكترونية للنساء مازالت مفتوحة، حيث إن الكثير من النساء لم يصلن للنافذة في الفترة السابقة"، مشيرا الى انه "تم منحهن فرصة أخرى، حيث إن الحملة مستمرة حقيقة في هذا الموضوع بعد توفر التخصيصات المالية لاستكمال وشمول فئات وأسر مستحقة بإعانة الحماية".

وأعلنت وزارة العمل في وقت سابق، شمول المرأة البالغة من العمر 35 سنة وغير متزوجة بالحماية الاجتماعية، إضافة الى الأرامل والمطلقات والمعاقات والعاجزات واليتيمات.