2024-04-12 21:42:09 - المصدر: منصة إيشان

من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العراق في 22 نيسان المقبل، بعد مرور 12 عاما على آخر زيارة له الى العراق. وبحسب وسائل إعلام تركية، فأن زيارة اردوغان سيتخللها اجتماعات مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد”. وأضافت، “ان زيارة اردوغان تحظى بأهمية اقتصادية ودبلوماسية كبيرة، خاصة فترة طويلة من آخر زيارة له […]

ظهرت المقالة بعد 12 عاماً على آخر زيارة.. طائرة أردوغان تستعد للإقلاع صوب مطار بغداد الدولي أولاً على Eishan.