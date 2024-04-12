2024-04-12 21:42:09 - المصدر: منصة إيشان

تبرأ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من نجل محافظ البصرة الأسبق إسماعيل مصبح الوائلي، بعد استفتاء وصله من أحد المواطنين. وبعث المواطن احسان شاكر رسالة يدعو فيها السيد مقتدى الصدر الى الرد بشأن المدعو “اسماعيل مصبح الوائلي” والذي يدعي انه مديرا للعلاقات الخارجية لمكتب الصدر . وذكر المواطن في رسالته للصدر، ان […]

ظهرت المقالة الصدر يبرئ أباه من إسماعيل مصبح الوائلي: ما عاد صديقاً ولا موالياً أولاً على Eishan.