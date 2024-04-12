العراق يتوج بلقب بطولة أنطاليا الدولية للتنس

2024-04-12 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتوّج منتخبنا الوطني للتنس، اليوم الجمعة، بلقب بطولة أنطاليا الدولية للتنس، بعد أن جمع 1000 نقطة عقب تحقيق الفوز على المنتخب النمساوي.وذكرت اللجنة الاولومبية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي بارك لجماهيرنا الرياضية عامة ، ولأسرة التنس خاصة، الفوز الكبير الذي حققه المنتخب العراقي للتنس على نظيره النمساوي، وحصوله على ذهبية بطولة أنطاليا الدولية التي اختتمت في مدينة تركيا."وعبّر العگيلي، بحسب البيان، عن "سعادته بالأداء المتميز، والنتيجة الكبيرة التي خرج بها الشقيقان أكرم وعادل مصطفى في بطولة أنطاليا الدولية التي شارك فيها خيرة أبطال العالم بالتنس" .من جانبه، قال قائد المنتخب العراقي أكرم مصطفى،" حصلت مع شقيقي اللاعب عادل مصطفى على الوسام الذهبي لنتوج بلقب بطولة أنطاليا الدولية بزوجي الرجال التي اختتمت منافساتها اليوم بمشاركة دولية واسعة تضم خيرة مصنفي دول القارات المختلفة".وأضاف مصطفى: "لقد جمعنا ألف نقطة بعد تفوقنا في لقاء الحسم على المنتخب النمساوي الذي يضم لاعباً مصنفاً بالمركز الأول عالمياً لعمر 30 سنة، مبيناً: إن "مباراة اليوم كانت مفصلية، وتمكنا من تحقيق الفوز بعد منافسة شرسة حُسمت لصالحنا لنتوج باللقب الدولي الثمين" .وكان لاعب المنتخب العراقي أكرم مصطفى قد فاز على عدد من اللاعبين، وكان آخرهم المصنف البولندي في فردي الرجال للبطولة نفسها ، لكنه خسر أمام المصنف الألماني وهو بطل البطولة السابقة والمصنف الأول على ألمانيا ليكتفي ببرونزية البطولة.