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المنطقة “تتوتر”.. دولٌ تستبق “ضربة إيران” وتوجه دعوة لمواطنيها بالشرق الأوسط

المنطقة “تتوتر”.. دولٌ تستبق “ضربة إيران” وتوجه دعوة لمواطنيها بالشرق الأوسط
المنطقة “تتوتر”.. دولٌ تستبق “ضربة إيران” وتوجه دعوة لمواطنيها بالشرق الأوسط
2024-04-12 23:48:09 - المصدر: منصة إيشان

تقترب منطقة الشرق الأوسط من “الاشتعال” وفق قراءة المحللين، تزامناً مع قرب الرد الإيراني على إسرائيل التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقتلت 7 من الحرس الثوري. قرب تفجّر الوضع في المنطقة، دفع وزارة الخارجية الألمانية لدعوة مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط، إلى عدم السفر إلى إيران وإسرائيل وفلسطين، ومغادرة هذه البلدان إذا كانوا موجودين […]

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