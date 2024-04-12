2024-04-12 23:48:09 - المصدر: منصة إيشان

تقترب منطقة الشرق الأوسط من “الاشتعال” وفق قراءة المحللين، تزامناً مع قرب الرد الإيراني على إسرائيل التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقتلت 7 من الحرس الثوري. قرب تفجّر الوضع في المنطقة، دفع وزارة الخارجية الألمانية لدعوة مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط، إلى عدم السفر إلى إيران وإسرائيل وفلسطين، ومغادرة هذه البلدان إذا كانوا موجودين […]

ظهرت المقالة المنطقة “تتوتر”.. دولٌ تستبق “ضربة إيران” وتوجه دعوة لمواطنيها بالشرق الأوسط أولاً على Eishan.