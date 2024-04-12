2024-04-12 23:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وذكرت الصحيفة إنه “تم إطلاق أكثر من 50 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل”. من جهته قال مسؤول أميركي لشبكة CNN، إن “وزارة الدفاع (البنتاغون) تنقل أصولاً عسكرية إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمية […]

ظهرت المقالة إطلاق أكثر من 50 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل أولاً على Eishan.