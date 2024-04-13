اتحاد الأدباء يحدد موعد افتتاح مكتبة ألفريد سمعان

2024-04-13 00:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةحدد الاتحاد العام للادباء، مطلع ايار المقبل موعدا لافتتاح مكتبة ألفريد سمعان برعاية رئيس الجمهورية المهندس عبد اللطيف جمال رشيد.وقال أمين عام الإتحاد عمر السراي لـ "وكالة الأنباء العراقية (واع): "تفتتح مكتبة ألفريد سمعان مطلع أيار المقبل، تزامناً مع إحتفالات يوم الأديب العراقي، بدءاً بثلاثين ألف عنوان، كمنطلق قابل للتطور بتسارع مخطط له، من خلال التنسيق مع جهات داعمة وشخصيات ثقافية"، مؤكداً: "لا تتوقف موجوداتها عند الكتب الأدبية حصراً، إنما تشمل ميادين المعرفة والجمال والعلوم الإنسانية والتطبيقة كافة".وأضاف: "تفتح أبوابها للإستعارة والمطالعة صباحاً ومساءً"، لافتاً: الى ان " المكتبة العامة ضمت محتويات مكتبة الإتحاد القديمة، حيث يتولى أرشفتها تقنياً مهندسو الجامعة التكنلوجية؛ لتيسير البحث.. ورقياً وألكترونياً".