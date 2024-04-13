2024-04-13 05:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت القوات الأمنية، يوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين بقضايا قانونية مُختلفة في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قوات الشرطة الاتحادية وفي إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية، تمكّنت قطعات الفرقة الأولى بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على (10) متهمين بمواد قانونية تََنوّعتْ بين ( مشاجرة، تعنيف وتعدي جنسي) في مناطق (مجيلع قرية المعدان ، جسر ديالى)".

واضاف "تم إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".