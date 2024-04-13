الأمن العراقي يطيح بالرجل الأول لبيع "الكريستال" في كركوك

2024-04-13 05:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن قوة مختصة بمكافحة المخدرات، أوقعت بالرجل الأول لبيع مادة "الكريستال" المخدرة في محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "فريقاً مختصاً من مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك، تمكنت وبعد معلومات استخبارية، من القبض على الرجل الأول في مجاميع الإجرام وبيع المواد المخدره المدعو (خ،ق) متلبساً بالجرم المشهود".

وأضاف المصدر، أن "كميناً محكماً من قبل مديرية المخدرات أوقع المتهم وتم ضبطه وهو يبيع مادة الكرستال في إحدى الأحياء الشرقية بكركوك"، مؤكداً أن "القوة نقلت المعتقل إلى مقر للشرطة والمواد التي ضبطت تم نقلها وفق مذكرة قانونية من قبل فريق مختص بالمخدرات".