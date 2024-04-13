كشف تفاصيل واقعة "فجر الجمعة": اشتباك مع تجار مخدرات في البصرة

2024-04-13 05:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الأمنية بمجلس البصرة، يوم الجمعة، عن تفاصيل استشهاد وإصابة منتسبين اثنين بمكافحة المخدرات في اشتباك مع تجار مخدرات في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة، عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن "ممارسة أمنية قامت بها مديرية مكافحة مخدرات البصرة فجر اليوم، لغرض إلقاء القبض على مروجي وتجار مخدرات بحوزتهم مادة (الكرستال) في منطقة الصنگر في أبي الخصيب".

وأوضح الفريجي: "أثناء تأدية الواجب فتح النار أحد تجار المخدرات، وهو (محكوم سابقاً بالسجن خمس سنوات، وحالياً مطلوب وصادر بحقه أمر قبض)، على مفرزة مكافحة المخدرات فسقط أحدهم ضحية، فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "الجاني لاذ بالهرب لجهة مجهولة، فيما ما تزال مفرزة مكافحة المخدرات تتابع المعلومات بالتنسيق مع الاجهزة الاستخباراتية والأمنية وسوف لن يفلت من العقاب"، مؤكدا أن "التجار الاثنين الذين كانا مع المجرم الهارب، تم إلقاء القبض عليهما".