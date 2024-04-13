بيلينجهام ينافس الأساطير في صراع خاص

2024-04-13 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي عن مزاحمة (جود بيلينجهام) لاعب وسط ريال مدريد لعدد من النجوم والأساطير في صراع خاص على مستوى المشاركات في سن صغيرة.وأصبح الدولي الإنجليزي أحد ألمع اللاعبين في العالم، لا سيما بعد انتقاله للنادي الملكي العام الماضي مقابل (113) مليون جنيه إسترليني.وسجل بيلينجهام 20 هدفًا وصنع 10 آخرين خلال مشاركته في 33 مباراة بكل البطولات مع الريال هذا الموسم.وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى مشاركة بيلينجهام في 15 ألف و7 دقائق حتى الآن منذ ظهوره الأول مع برمنجهام سيتي، بينما كان عمره 16 عاما.لكنها أفادت بأن بيلينجهام يحتل المركز الرابع من ناحية أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى عدد الدقائق، قبل تجاوز 21 عامًا.ويحتل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما هذه القائمة بمجموع دقائق(18309) ، يليه الإسباني سيسك فابريجاس (16691) ثم واين روني (15479) دقيقة.ويتفوق بيلينجهام على راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، الذي شارك لمدة 14 ألف و942 دقيقة قبل بلوغه 21 سنة، ومن بعده كيليان مبابي، بواقع 13 ألف و806 دقائق.وتقتصر الإحصائية على اللاعبين الذين لعبوا في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، وتشمل مشاركاتهم مع الأندية والمنتخبات الوطنية قبل 21 سنة.المصدر : كورة