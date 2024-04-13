ارتفاع أسعار الذهب على خلفية تزايد التوترات في الشرق الأوسط

2024-04-13 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

تجاوزت أسعار الذهب حاجز 2400 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على خلفية التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة عند التسوية إلى 2374.1 دولارا، وذلك بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن.

واخترق البلاتين مستوى 1000 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمائة إلى 28.21 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل 2021.

وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 985.65 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1055.62 دولارا، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

المصدر: وكالات