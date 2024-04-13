توخيل: سأتابع مباراة آرسنال وليس ليفركوزن

2024-04-13 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال مدرب بايرن ميونخ(توماس توخيل) إنه لن يتابع مباراة تتويج باير ليفركوزن المحتمل بلقب الدوري الألماني المقررة أمام فيردر بريمن يوم غد الأحد، ضمن الجولة الـ(29).وصرح توخيل، خلال مؤتمر صحفي: "لن أشاهد مباراة ليفركوزن وبريمن.. سأشاهد لقاء آرسنال (مع أستون فيلا) في الدوري الإنجليزي".ويلتقي بايرن مع آرسنال على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ، الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين (2-2) في العاصمة البريطانية لندن.وسيتوج ليفركوزن، الذي لم يخسر في جميع مبارياته الـ(42) التي لعبها بمختلف المسابقات هذا الموسم، بلقبه الأول في الدوري الألماني، في حال فوزه على بريمن.وربما يحسم ليفركوزن اللقب، اليوم في حال خسارة بايرن وكذلك شتوتجارت، الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد الفريق البافاري، أمام كولن وآينتراخت فرانكفورت، على الترتيب.المصدر: كورة