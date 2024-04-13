زيباري: من مصلحتنا نجاح زيارة السوداني إلى واشنطن لكن الوضع خطير

2024-04-13 10:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، أن من مصلحتنا نجاح زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن لكن الوضع المستجد خطير.

وقال زيباري في تدوينة عبر منصة "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي المقررة الى واشنطن في 15/4 تجري في ظروف عصيبة جدا على خلفية التصعيد غير المسبوق بين الجمهورية الاسلامية واسرائيل واذا اندلعت شرارة المواجهة قبل اجراء الزيارة فستلقي بظلالها السلبية عليها".

واضاف: " من مصلحتنا ان تتم زيارة ناجحة الا ان الوضع المستجد خطير".

وقبيل زيارته الى واشنطن في 15 ابريل الجاري، أكد السوداني في مقال نشرته صحيفة فورين افاريز، إن "العلاقات الأمريكية العراقية تشكل عنصراً أساسياً في استقرار الشرق الأوسط، فضلاً عن ازدهار شعوب المنطقة، وفي السنوات الأخيرة، نشأت التوترات بين الحين والآخر بين بلدينا نتيجة للصراع مع الجماعات المسلحة التي كانت موجودة في العراق على مدى العقدين الماضيين".

وأوضح "قد نشأت هذه الجماعات من الظروف المعقدة التي واجهها العراق أثناء مواجهته للإرهاب، لكن شيئاً فشيئاً، ومع استعادة الأمن والاستقرار، ستختفي الحاجة إلى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة ومؤسساتها، ونحن نعمل بشكل متضافر لتحقيق هذه الغاية".

وتابع "عندما أزور واشنطن وألتقي بالرئيس جو بايدن في 15 نيسان/أبريل، ستكون هذه فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد وأكثر استدامة، وستؤكد مناقشاتنا على الأهمية المستمرة لعلاقاتنا الاقتصادية، والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوترات الإقليمية، وستظل الحرب ضد الإرهاب موضوعا مركزيا لحكومتينا".



