القبض على تاجر مخدرات في كربلاء

2024-04-13 10:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

تستمر قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية بملاحقة المطلوبين للقضاء، والقاء القبض على تجار المخدرات، حيث تمكن الفوج الأول/ اللواء الخامس، من القاء القبض على مطلوب للقضاء بتجارة المخدرات وضبط بحوزته سلاح غير مرخص في ناحية الخيرات بمحافظة كربلاء المقدسة.

وجاءت عملية القبض بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، ليتم تسليم المطلوب والمضبوطات الى جهة الطلب اصوليا.