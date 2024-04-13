2024-04-13 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعغادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس الوزراء غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، في مستهلّ زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن".