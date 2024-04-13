رئيس الوزراء يبحث مع رئيس دولة الإمارات العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

2024-04-13 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما استمرار العدوان في غزّة، والجهود المبذولة لوقفه.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، مشيراً الى أن "الجانبين تبادلا التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، والدعاء إلى الباري عز وجل أن يعيده على شعبي البلدين الشقيقين وسائر شعوب الأمة الإسلامية بالخير والاستقرار".وأضاف البيان أن "الاتصال تضمن البحث في العلاقات الثنائية، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة والساحة الدولية، لاسيما استمرار العدوان في غزّة، والجهود المبذولة لوقفه، وإغاثة الشعب الفلسطيني، ومنع انتشار الصراع".