2024-04-13 10:18:03 - المصدر: واع

متابعة-واعتوج العربي القطري بطلا للنسخة الأولى من الكأس السوبر الإماراتية-القطرية بعد فوزه على الشارقة الإماراتي 1-صفر في اللقاء الذي جرى على استاد الثمامة في الدوحة.ويدين فريق العربي الذي شارك في البطولة بصفته بطلا لكأس أمير قطر 2023، بفوزه إلى نجمه التونسي يوسف المساكني صاحب هدف المباراة الوحيد في مرمى الشارقة.وتأتي بطولة كأس السوبر من بين مسابقتين مشتركتين تم إطلاقهما سنوياً بين دولتي قطر والإمارات، تعزيزاً للتعاون الرياضي بين البلدين، حيث تحمل البطولة الثانية مسمى درع السوبر وتقام اليوم السبت في دبي بين الدحيل بطل الدوري القطري وشباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي.ونال العربي اللقب الأول في الموسم الحالي بعد الابتعاد عن سباق الدوري الذي حل وصيفاً لنسخته السابقة، حيث يحتل المركز الخامس في الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق 17 عن السد المتصدر قبل ثلاث جولات.وتبقى فرصة واحدة من أجل حجز مقعد قاري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الفوز بكأس الأمير 2024 التي يحمل لقبها.بالمقابل خرج الشارقة من الموسم الحالي خالي الوفاض بعدما فقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإماراتي بتواجده في المركز الخامس في الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق 19 عن المتصدر، إلى جانب خروجه من منافسات كأس رئيس الدولة.المصدر : سكاي نيوز