2024-04-13

شبكة اخبار الناصرية:أقدم مجموعة من اصحاب “البسطيات” في شارع النيل على حرق الاطارات احتجاجا على قرار ازالتهم لغرض المباشرة بتنفيذ مشروع تأهيل وصيانة الشارع .انتهى.

