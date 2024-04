علماء الفلك يرصدون توقعات الابراج اليوم السبت تعرفوا عليها

2024-04-13 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم السبت 13 نيسان ابريل من برج الحمل .مواليد اليوم من برج الحمل مؤمن ومتمسك بوطنه ويحب مساعدة كل الناس فيهرع للوقوف الى جانب المظلومين والمعنفين بحماس ويدافع عنهم كمدافعته عن نفسه ولكن في بعض الأحيان يغرق في مصالحه الخاصة وينسى الجميع ليهتم بنفسه. يرفض الحمل...

