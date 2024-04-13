2024-04-13 10:42:09 - المصدر: منصة إيشان

انضمت الخطوط الجوية الفرنسية إلى نظيرتها النمساوية في إلغاء الرحلات الجوية إلى إيران، التي كشفت تقارير إعلامية أن حركة الطيران في سماء إسرائيل باتت معدومة. فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس”، اليوم السبت، توقف رحلاتها إلى إيران، بسبب التوتر الذي يسود المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية طلبت في وقت سابق من مواطنيها عدم […]

ظهرت المقالة بعد النمساوية.. الخطوط الفرنسية توقف رحلاتها الجوية إلى إيران أولاً على Eishan.