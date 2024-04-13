2024-04-13 10:42:09 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سارعت إلى تحريك سفنها الحربية إلى مواقعها لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة، استعدادا لهجوم إيراني محتمل. وجاءت التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والتي تعد جزءا من محاولة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط، بعد تحذير من شخص مطلع على الأمر بشأن توقيت وموقع […]

ظهرت المقالة تحسباً لضربة إيرانية.. أمريكا تحرك سفنها الحربية للدفاع عن إسرائيل أولاً على Eishan.