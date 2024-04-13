2024-04-13 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت في ملاعب بغداد والمحافظات ثلاث مباريات لحساب الأسبوع الـ(16) من مسابقة دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الحسين سيستضيف في ملعبه نظيره القادم من السليمانية فريق البيشمركة ضمن المجموعة الأولى في مباراة الإياب بعد أن كانت نتيجة مباراة الذهاب تصب لمصلحة البيشمركة بهدفين مقابل لا شيء".وأضاف أن " فريق عفك سيلتقي على ملعبه نظيره الفهد لحساب المجموعة الأولى بعد أن كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح فريق الفهد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ".وبين أن "مباريات هذا اليوم ستختتم بلقاء يجمع فريق الكرمة بنظيره الناصرية ، وكانت مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الكرمة بهدفين مقابل هدف واحد ".هذا وستقام جميع مباريات اليوم في الساعة الثالثة والنصف عصراً.