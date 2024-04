2024-04-13 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات عن متابعته للجهد الالي الذي تقوم به دوائر البلدية لتحسين الواقع الخدمي في حي الكرامة خلف السريع.وذكر سلامة السرهيد لشبكة اخبار الناصرية ان حملة خدمية تم اطلاقها في حي الكرامة لاجل رفع النفايات وتسوية الساحات وتعديل الطرق.واضاف، انه تم تنظيم عمل...

The post معاون محافظ ذي قار: جهد آلي لتحسين خدمات حي الكرامة في الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.