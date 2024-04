تأجيل مباراة الناصرية والكرمة في الرمادي لمدة يومين

2024-04-13 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير الشباب والرياضة في ذي قار ان المباراة المزمع اقامتها اليوم في الرمادي تم تأجيلها ليومين.وذكر الكابتن مهند السهلاني لشبكة اخبار الناصرية انه نتيجة الاشكال الذي حصل يوم امس مع نادي الناصرية في مدينة الرمادي تم تأجيل المباراة ليومين.واضاف، ان المباراة بحسب الاتحاد العراقي ستقام ايضا في...

