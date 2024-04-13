الداخلية تروي تفاصيل استشهاد منتسب وحادثة قتل وتسليب في البصرة

2024-04-13 11:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، تفاصيل استشهاد منتسب، فضلا عن حادثة قتل وتسليب في محافظة البصرة، فيما اكدت اكتشاف الجريمتين بوقت قياسي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تعمل جاهدة على تفعيل جميع الإمكانيات لمكافحة الجرائم بأشكالها كافة، وتتابع بحرص كبير تفاصيل اي حادث، خاصة إذا كان يتعلق بحياة المواطنين ولم ولن تسمح بأي محاولة للبعث بالأمن".

واضافت "نود أن نبين الإجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الامنية المختصة في وزارة الداخلية بصدد الجريمتين التي حصلتا في محافظة البصرة والتي تم اكتشافهما خلال 24 ساعة".

وتابعت أن "الحادث الأول كان اثناء قيام مفرز لمكافحة المخدرات بدورية في منطقة ابو الخصيب، إذ اشتبكت مع اثنين من تجار المخدرات بعد الشك بهما، مما أدى الى استشهاد منتسب وإصابة آخر وفي وقت قياسي"، مبينة انه "تم تحديد مكان تواجد الجناة ومحاصرتهما ونتيجة ذلك قام احدهما بالانتحار وتم إصابة الاخر والقاء القبض عليه".

وفيما يتعلق بجريمة قتل مواطن وتسليب دراجته في منطقة العشار، بينت الوزارة "تمكن فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقيادة شرطة محافظة البصرة من التوصل الى معلومات عن مكان تواجد العصابة المتورطين بالحادث والمكونة من خمسة متهمين وبعملية نوعية واستباقية".

واشارت الى انه "بوقت قياسي تمت مداهمتهم والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم اسلحة يتم استخدامها في تنفيذ الجرائم"، مضيفة "كما تم ضبط دراجتان ناريتان مسروقتان، ومن خلال التعمق بالتحقيق معهم تبين ان افراد العصابة لايستخدمون الهواتف النقالة للتواصل فيما بينهم ولايعرف اي منهم محل سكن الاخر".

ونوه بانهم "يتواصلون عن طريق برنامج ماسنجر الفيس بوك وبرامج أخرى ويتجمعون في مناطق محددة، وقد إعترفوا على عدة عمليات تسليب في مناطق متفرقة من محافظة البصرة بأسلوب إجرامي منظم".